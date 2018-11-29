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  29 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев: солдаты перед принятием присяги должны сдавать экзамены по истории Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане отныне солдаты перед принятием военной присяги должны будут сдавать экзамены по истории Узбекистана и предмету «Уложения Темура». Такое указание сделал Верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами Шавкат Мирзиёев 28 ноября в ходе расширенного заседания Совбеза.

«Все мы с гордостью говорим об Амире Темуре. Однако, давайте честно признаемся, многие ли солдаты читали «Уложения» великого Сахибкирана? Или же, все ли достаточно осведомлены о жизни и военном мастерстве великого полководца Жалолиддина Мангуберды? Ведь победы, стратегия и тактика наших предков и поныне изучаются во многих военных школах и академиях мира», - цитирует президента пресс-служба главы государства.

Кроме того, президент также дал указания по присвоению передовым воинским частям имен наших великих полководцев, проведению научных исследований, выпуску художественных книг и фильмов о прославленных военачальниках.

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