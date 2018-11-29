В одном из районов Монголии школьники получают бесплатные противогазы из-за загрязненного воздуха

CA-NEWS (MNG) - По данным Всемирной Организации Здравоохранения, загрязнение воздуха ежегодно приводит к гибели более 4000 человек в Монголии. Более половины случаев детской смертности от пневмонии в Монголии обусловлено загрязнением воздуха в помещениях, сообщает Mongolia news . По этой причине один из столичных торговых центров будет распространять противогазы, отфильтрованные от мелких частиц (PM2.5), для школьников в Улан-Баторе. Торговый центр Tsikl выбрал 39-ю среднюю школу в районе Чингэлтэй, где загрязнение воздуха особенно велико. Школьники первых и вторых классов получат 5000 противогазов.

Половина людей в столице Монголии живет в традиционных войлочных жилищах. Они нагревают свои жилища в долгие зимние месяцы путем сжигания угля, обычно очень плохого качества. Так как большинство людей, живущих в округах, крайне бедны. Этот дым является основным источником загрязнения воздуха в Монголии, что составляет 80% загрязнения воздуха в стране с ноября по апрель.