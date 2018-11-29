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  29 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Иностранцам разрешили оформлять многократные визы в Узбекистан на 3 года

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане меняют порядок получения виз для иностранцев, сообщает Министерство юстиции.

Согласно нововведениям, теперь иностранные граждане и лица без гражданства смогут оформить многократные визы на 3 года. Для получения визы желающим придется заплатить 300 долларов США. Раньше многократные визы возможно было оформить только на год.

Государственная пошлина с 32 минимальных размеров заработной платы уменьшается до 10 (1 МРЗП составляет $24).

Напомним, что с этого года иностранцы могут оформлять визы в Узбекистан он-лайн. С 15 июля на сайте e-visa.gov.uz начала работу система оформления и выдачи электронных въездных виз для пребывания в Узбекистане в туристических целях.

С запуском системы отменена процедура обязательного обращения иностранных граждан в дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана для оформления туристической визы.

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