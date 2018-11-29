Обзор ФАО: постсоветские страны предпринимают шаги по продвижению агропродовольственной торговли

CA-NEWS (UZ) - Учреждение ООН опубликовало анализ последних тенденций в области сельскохозяйственного экспорта 12 стран постсоветского пространства.

В связи с тем, что в 2016-2017 годах макроэкономическая ситуация в странах постсоветского пространства стабилизировалась и, принимая во внимание тот факт, что рост экспорта способствует увеличению прибыли и может стать потенциальной движущей силой роста отрасли в целом, многие страны расширили масштаб своих национальных программ и стратегий диверсификации сельскохозяйственных рынков.

В подготовленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) Обзоре агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2016–2017, отражены тенденции в сфере агропродовольственной торговли, отмечается в пресс-релизе организации

На основе проведения анализа ситуации в 12 постсоветских странах в публикации проводится мониторинг изменений политики, оказывающей влияние на структуру и динамику торговли.

«Прозрачность информации об изменениях в торговле и торговой политике является необходимостью», – отмечает Ирина Кобута, экономист ФАО и соавтор резюме обзора на английском языке. «Обзор отражает ситуацию на постсоветском пространстве с тем, чтобы способствовать установлению партнерства и стабилизации торговых отношений».

Публикация призвана поддержать страны-члены в совершенствовании внешнеторговой политики и создании благоприятной среды для участия малого и среднего агробизнеса в международной торговле.

Согласно данным, опубликованным в обзоре, в 2016 году впервые, начиная с 2013 года, в данном регионе был отмечен положительный баланс сельскохозяйственной торговли – $1,4 млрд. Зерновые, жиры и масла, масличные культуры и рыба составили почти 60 процентов сельскохозяйственного экспорта в регионе, при этом только на экспорт зерновых пришлось 29 процентов.

В обзоре отмечается, что дальнейшая либерализация рынков может

привести к снижению относительно высоких пошлин в фермерском секторе и

стимулировать рост сельскохозяйственной торговли.

При условии успешной реализации запущенных во многих постсоветских

странах в течение этого периода программ развития экспорта, эти

программы могут способствовать развитию производства высококачественных

экспортных продуктов и открыть дополнительные возможности для

налаживания торговли с новыми партнерами.

Публикация также охватывает стратегии и программы развития сельскохозяйственного экспорта в следующих странах: Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Республике Молдова, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Украине.