В Карагандинской области в конце года планируется запуск крупнейшей в Средней Азии солнечной электростанции

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области реализуется около 30 новых крупных инвестиционных проектов на сумму более 1 трлн тенге. Семь из них вводится в этом году. Об этом на пресс-конференции сообщил аким региона Ерлан Кошанов.

В частности, по его словам, завершается первый этап строительства оптово-

распределительного центра: на 60 га будет расположен кластер со складами на 100 тыс. тонн продукции, собственной таможней, объектами оптовой и розничной торговли, кросс-доками, способными принять 160 фур одновременно. Этот центр позволит удовлетворить сезонную потребность на продукты питания и сгладит ценовые перепады.

Кроме этого, в конце года планируется запуск крупнейшей в Средней Азии солнечной электростанции на 100 мегаватт в городе Сарань. На 160 гектарах земли будет установлено 307 тыс. солнечных панелей, энергии которых хватит на 10 городов таких, как Сарань.

Также в Караганде появятся современный Дворец детей и юношества, 50-метровый плавательный бассейн, центр борьбы, концертный зал на 1500 мест. Компания «АрселорМиттал Темиртау» построит и оборудует в Темиртау поликлинику, детский сад, ориентированный на ранее развитие с 1 года, и профессиональный спортивный комплекс.

Помимо этого, «АМТ» поручено модернизировать ТЭЦ Темиртау. На сегодня компанией уже начаты работы по строительству нового котла на сумму порядка 20 млрд тенге.