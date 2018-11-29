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  29 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев поручил с 2019 года повысить в Казахстане пенсии на 7%, пособия – на 5%

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 29 ноября провел совещание по вопросам модернизации системы социальной защиты населения.

Как сообщает пресс-служба Акорды, он подчеркнул, что главной задачей правительства является повышение уровня благосостояния казахстанцев.

«Государство выполняет все обязательства, ежегодно увеличивая объемы финансирования социальной сферы. В этом году на эти цели выделено 2,6 трлн тенге, что на 21,% больше, чем в прошлом», - сказал глава республики, отметив о необходимости обеспечить до конца года принятие закона, предусматривающего повышение в 1,5 раза размера минимальной заработной платы. По его словам, реальное повышение зарплаты должно затронуть 1,3 млн граждан.

Назарбаев также указал на необходимость повышения на 7% пенсионных выплат по возрасту, увеличения на 5% государственных социальных пособий по инвалидности и по потере кормильца с 1 января 2019 года, а также роста средних размеров социальных выплат по утрате трудоспособности, потере работы или кормильца в среднем на 30% с 2020 года.

«Необходимо разработать новые подходы к развитию рынка труда для создания качественных рабочих мест. Ожидается, что к 2025 году на рынок труда выйдет дополнительно около 2 млн молодых специалистов. Важно обеспечить нашу молодежь соответствующими рабочими местами», - добавил президент.

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