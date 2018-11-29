Число новых случаев ВИЧ в Восточной Европе достигло рекорда, а в странах ЕС сократилось

CA-NEWS (CA) - В Восточной Европе в прошлом году было зарегистрировано более 130 000 новых случаев ВИЧ-инфекции – это самый высокий показатель за всю историю регистрации. В целом в Европейском регионе в 2017 году ВИЧ впервые был диагностирован у 160 000 человек. Об этой тревожной статистике сообщают из регионального бюро ВОЗ по случаю 30-й годовщины Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, сообщает Служба новостей ООН.



Некоторый оптимизм внушает то, что общее число случаев заболевания растет не так резко, как в предыдущие годы. А страны Европейского союза и Европейской экономической зоны сообщили о снижении числа впервые диагностированных случаев за счет того, что по сравнению с показателями 2015 года, на 20 процентов сократилось число новых случаев инфекции среди мужчин, практикующих секс с мужчинами.

«Сокращение числа впервые диагностированных случаев ВИЧ-инфекции в странах ЕС/ЕЭЗ является важным сигналом для всех, кто участвует в реализации мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией в Европе, особенно в свете того, что эти показатели снижаются в группе мужчин, практикующих секс с мужчинами - отметила директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон. Она добавила, что они были единственной группой населения в странах Евросоюза и Европейской экономической зоны, в которой на протяжении последнего десятилетия число регистрируемых случаев ВИЧ-инфекции постоянное увеличивалось.

Однако рекордное число новых случаев ВИЧ-инфекции в восточной части региона вызывает в ВОЗ глубокую тревогу.

«Сложно говорить о каких-либо положительных новостях, учитывая, что мы пережили еще один год, отличавшийся недопустимо высоким числом случаев ВИЧ-инфекции», - заявила директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб. -

Она призвала правительства расширить и активизировать меры по борьбе с ВИЧ. «Чтобы поддержать людей, живущих с ВИЧ, и защитить тех, кто подвергается более высокому риску инфицирования, нам необходимо ускорить темпы реализации мер, которые бы отвечали существующим потребностям, - считает Жужанна Якаб. - Это предполагает разумное вложение средств в проведение профилактики, тестирования и лечения, в особенности в ключевых группах населения».

В ВОЗ отмечают, что во всех странах региона ВИЧ-инфекция несоразмерно поражает мужчин – на них приходится 70 процентов всех новых случаев инфекции. При этом в целом по региону в 59 процентах всех случаев вирус передавался при гетеросексуальных контактах.

По последним данным, в Западной Европе 89 процентов случаев СПИДа, диагностированных в 2017 году, были выявлены в течение всего лишь 90 дней после постановки диагноза ВИЧ-инфекция. Это означает, что люди узнали о своем статусе гораздо позже, чем могли бы, и говорит в пользу ранней диагностики.

В ВОЗ признают, что установить контакт с людьми из групп риска и убедить их пройти тест на ВИЧ по-прежнему трудно – во всех странах региона. По мнению экспертов, для того чтобы диагностировать ВИЧ-инфекцию на ранней стадии, прервать существующие цепочки передачи вируса и предотвратить дальнейшее заражение, странам в Европейском регионе необходимо наладить более тесное взаимодействие с представителями уязвимых групп. К ним относятся потребители наркотиков, гей-сообщества и работники коммерческого секса.

В ООН поставили цель ликвидировать ВИЧ/СПИД к 2030 году.