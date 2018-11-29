Житель Душанбе получил 22 года тюрьмы за убийство матери

CA-NEWS (TJ) - Суд города Душанбе приговорил 35-летнего жителя столицы Таджикистана Усмонова Дилшода к 22 годам колонии строгого режима за убийство. Усмонов был признан виновным в убийстве собственной матери. Как следует из материалов уголовного дела, 29 сентября он вернулся домой в пьяном состоянии и когда мать стала поучать его, он взял в руки кухонный нож и 11 раз ударил по жизненно важным органам тела матери. 62-летняя женщина скончалась на месте.

Пресс-центр МВД Таджикистана рассказал подробности громкого дела по убийству матери собственным сыном, произошедший в городе Душанбе 29 сентября, передаёт портал Ахбор. Суд города Душанбе признал виновным Усмонова Дилшода и приговорил его к 22 годам лишения свободы. Отбывать свой срок Дилшод Усмонов, по решению душанбинского суда, будет в колонии строгого режима.