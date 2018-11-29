Узбекистан присоединился к межпарламентской ассамблее СНГ

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан стал членом межпарламентской ассамблеи (МПА) государств - участников СНГ. Документ о присоединении к соответствующей конвенции 29 ноября подписал на заседании Совета МПА СНГ в Санкт-Петербурге председатель Сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев, передает ТАСС.

"Мы с радостью поддерживаем вступление Республики Узбекистан в нашу общую парламентскую семью, в нашу ассамблею. Наша теперь парламентская семья СНГ полная", - сказала на заседании председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Присоединение к МПА СНГ является для нас очень знаменательным событием. Это открывает для нас новые возможности международного сотрудничества вместе с парламентами государств - участников Межпарламентской ассамблеи и повышения авторитета на международной арене", - сказал Юлдашев, подписывая документ.

После процедуры подписания в зал заседания внесли флаг Узбекистана. МПА СНГ была создана в 1992 году, с 1995 года она имеет статус самостоятельной межгосударственной организации.

26 мая 1995 года руководители стран СНГ подписали Конвенцию о Межпарламентской Ассамблее государств - участников Содружества Независимых Государств, которую впоследствии ратифицировали парламенты девяти стран Содружества. В соответствии с документом, Межпарламентская Ассамблея получила все права международной организации. Штаб-квартира МПА СНГ расположена в центре Санкт-Петербурга, в Таврическом дворце.