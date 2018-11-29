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  29 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии встретился с послами государств-членов Европейского союза

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Х. Баттулга 29 ноября провёл встречу с аккредитованными в Монголии послами Евросоюза и его государств-членов, а также с послами по совместительству, сообщает Montsame.

На ежегодной встрече присутствовали 21 посол ЕС и его государств-членов, включая Федеративную Республику Германия, Итальянскую Республику, Австрийскую Республику и Королевство Нидерландов, а также представители дипломатических миссий других государств-членов ЕС, аккредитованных в Монголии.

От имени послов, Чрезвычайный и Полномочный посол ЕС в Монголии Траяна Лаурентиу Христеа выступил с речью, в которой отметил, что ЕС придает большое значение своим отношениям с Монголией. Посол Траян Лаурентиу Христеа подчеркнул приверженность послов ЕС делу развития двусторонних торговых и инвестиционных отношений и работе по диверсификации экономики Монголии, а также сотрудничеству в рамках Рамочного соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Монголией, которое вступило в силу 1 ноября 2017 года. Кроме того, посол Траян Христеа подчеркнул, что правительству Монголии необходимо продолжать прилагать усилия для повышения прозрачности инвестиций, улучшения инвестиционной среды, и призвал правительство Монголии к конструктивному диалогу с ЕС и его государствами-членами.

В ходе встречи Баттулга ответил на вопросы послов и обсудил вопросы развития туризма и сельского хозяйства в Монголии, а также политику и проводимую работу в этих секторах. Например, глава государства выразил заинтересованность в приглашении европейских специалистов по туризму и сельскому хозяйству в Монголию в целях изучения их опыта. Кроме того, Баттулга подчеркнул важность празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Монголией и ЕС, отмечаемого в следующем году.

В конце встречи, послы выразили признательность президенту Монголии за открытый диалог, а также уверенность в продолжении традиционной встречи и укреплении двусторонних отношений на всех уровнях.

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