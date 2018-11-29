Из-за смога в Монголии отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

CA-NEWS (MNG) - В Монголии отмечается рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает Xinhua со ссылкой на национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний Монголии.

Специалисты отмечают, что случаи заболевания дыхательных путей у детей и взрослых напрямую связаны с резким зимним похолоданием и загрязнением атмосферного воздуха в Улан-Баторе.

Ежегодно в сезон гриппа заболевает 10 процентов населения, в Монголии - это более 300 тыс. человек, отмечено в сообщении.

При этом монгольские врачи предупреждают, что в сезон гриппа учащается заболевание пневмониями и повышается уровень смертности среди трехмиллионного населения.

По данным Министерства здравоохранения Монголии, в ноябре текущего года среди всех заболевших 80 процентов составляли дети в возрасте от 0 до 15 лет.

В Монголии вакцинация против гриппа проводится ежегодно, однако смог, образовавшийся в Улан-Баторе, обостряет и продлевает заболевание гриппом и ОРВИ.

В настоящее время более 800 тыс. жителей, то есть свыше половины населения Улан-Батора проживают в юрточных районах. Они сжигают сырой уголь и любые другие горючие материалы, как пластиковые бутылки, старые шины автомобилей, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить еду в течение шести месяцев зимы. В результате этого, Улан-Батор превратился в один из самых загрязненных городов мира в зимний период.