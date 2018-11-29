Девять новых элементов включены в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества

CA-NEWS (KZ) - Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия, заседание которого проходит в Порт-Луи (Республика Маврикий) до 1 декабря, включил в ходе своей послеобеденной сессии девять новых элементов в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Целью Репрезентативного списка нематериального культурного наследия человечества является привлечение внимания к традиционным знаниям и обычаям различных общин. Однако следует отметить, что Список не имеет целью признания за отдельными элементами нематериального наследия превосходства и исключительности.

В Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. были включены следующие элементы:

Блаудрук/модротиск/кекфестес/модротлач, процесс набивки тканей и окрашивания индиго в Европе (Австрия, Чехия, Германия, Венгрия, Словакия) - Блаудрук/модротиск/кекфестес/модротлач, что переводится как «синяя печать» или окрашивание в синий цвет, представляет собой метод набивки ткани путем нанесения бесцветной пасты перед окрашиванием индиго. Таким образом, краситель не попадает на рисунок ткани. Для набивки рисунка ремесленники используют изготовленные вручную деревянные штампы (возраст которых может достигать 300 лет), на которых представлены типичные для региона узоры, универсальные или христианские мотивы. В настоящее время метод сохранился в основном в семьях печатников по текстилю, владеющих мастерскими во втором-седьмом поколении. Традиционные знания были задокументированы в XIX веке в дневниках, принадлежавших в основном семьям ремесленников.

Наследие деда Коркуда/Коркыта ата/деде Коркута - эпос, народные предания и музыка (Азербайджан, Казахстан, Турция) - Культура, заключающая эпос, народные предания и музыку в исполнении легендарного персонажа - деда Коркуда/Коркыта ата/деде Коркута основана на 12 героических легендах, историях и сказаниях и 13 традиционных музыкальных произведениях, передающихся изустно во время выступлений. Подобные выступления сопряжены с определенными культурными кодами и музыкальными произведениями. Легендарный герой дед Коркуд появляется в каждой истории в виде старика, чьи слова, музыка и мудрые изречения повествуют о традициях, связанных с рождением, свадьбой и смертью. Предания несут в себе глубокие знания по истории и культуре тюркоязычных общин. Эти легенды распространены и исполняются во время различных мероприятий.

Праздник в честь иконы Божьей Матери Будславской (Будславский фестиваль) (Белоруссия) - Будславский фестиваль проходит в деревне Будслав Минской области. С XVII века ежегодно десятки тысяч паломников со всей Белоруссии и из других стран собираются в Будславе в начале июля, чтобы принять участие в празднованиях в честь иконы Божьей Матери Будславской, которая, как утверждается, явилась верующим в Будславе в июле 1588 года. Местные жители гордятся реликвией и тепло принимают паломников в деревне, а также приглашают их разделить с ними трапезу в своих домах.

Сбор дубровника на горе Озрен (Босния и Герцеговина) - Ежегодно 11 сентября, в день, когда был обезглавлен Св. Иоанн Креститель, жители деревень у горы Озрен, поднимаются к месту сбора дубровника (Гостилий). Здесь они собираются в небольшие группы для игр, танцев и традиционного пения. Во второй половине дня православные священники освящают дубровник. Дубровник используют для лечения и профилактики болезней. Эта традиция способствует сохранению традиционных костюмов, песен и танцев. Несколько местных ассоциаций приглашают аналогичные организации из других регионов приобщиться к данной традиции.

Меджимурска попевка, народные напевы Меджимурья (Хорватия) - Меджимурска попевка, народные напевы Меджимурья - исторически исполнялись главным образом сольно женщинами, но в настоящее время исполняются как мужчинами, так и женщинами, сольно или хором, с музыкальным сопровождением и танцами или без них. Напевы исполняются в различных социальных контекстах: от пения наедине до участия в семейных или общинных праздниках. Большинство жителей в течение своей жизни исполняют народные напевы многократно.

Искусство сухой кладки стен, техника и знания (Хорватия, Кипр, Франция, Греция, Италия, Словения, Испания, Швейцария) - Искусство сухой кладки стен представляет метод строительства, при котором камни укладываются один на другой без использования других связывающих материалов, кроме сухой земли. Это умение сохранилось в сельских общинах, где метод широко используется, а также среди специалистов строительной отрасли. Конструкции на основе сухой кладки можно найти во многих местах с различными условиями, видами сельского хозяйства и животноводства. Подобные конструкции являются свидетельством того, что методы, используемые с доисторических времен, могут использоваться и сегодня для организации жилого и рабочего пространства, оптимизируя доступные природные и человеческие ресурсы.

Парфюмерные навыки в коммуне Грас: выращивание парфюмерных растений, знания и обработка природного сырья, искусство составления парфюмерных композиций (Франция)

Навыки, используемые в парфюмерии в коммуне Грас, охватывают три области: выращивание ароматических растений, знания и переработка природного сырья, искусство составления парфюмерных композиций. Выращивание ароматических растений включает широкий спектр технических навыков и специальных знаний, касающихся, например, природы, земли, погоды, физиологии растений и растениеводства. Жители Граса овладели этими навыками и помогли их усовершенствовать. Знания, как правило, передаются неформально в процессе длительного обучения, который по-прежнему применяется, главным образом, на местных парфюмерных предприятиях.