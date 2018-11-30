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  30 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана утвердил концепцию дальнейшего развития национальной культуры

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «Об утверждении Концепции дальнейшего развития национальной культуры в Республике Узбекистан». Текст документа был опубликован информационным агентством УзА.

Основными задачами Концепции, утверждённой постановлением президента страны, определены:

Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в сфере культуры, институциональной системы данной сферы и деятельности учреждений культуры;

сохранение исторического и культурного наследия и его широкое использование в воспитании подрастающего поколения;

доведение до сознания молодежи национальных и общечеловеческих ценностей, сохранение этнических культурных традиций и на этой основе поддержка народного творчества;

В постановлении президента также содержится ряд мер, которые должны быть приняты в рамках утверждённой Концепции.

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