В Андижане при родах умерла 36-летняя женщина и её ребёнок

CA-NEWS (UZ) - Молодая женщина умерла 28 ноября в родильном доме Балыкчинского района Андижанской области. Ребёнка роженицы также не удалось спасти. Родственники погибшей обвиняют в трагедии врачей роддома.



36-летняя женщина умерла 28 ноября, на следующий день после того, как она поступила в Балыкчинский районный роддом, чтобы родить третьего ребёнка.

Врач роддома утверждают, что им не удалось спасти жизнь ребёнка, который погиб в утробе матери, несмотря на их «усердные старания».

- Мы не знаем причин. Сейчас проводится экспертиза, всё будет известно после заключения. Мы предполагаем, что из-за сердца, возможно, что это был инфаркт и женщина не выдержала родов. Мы ждем результатов экспертизы. Срок беременности был 37 недель. Мы не могли спасти ребёнка, - сказала сотрудница роддома.

Родственники погибшей обвинили врачей роддома в смерти матери и ребенка. Они утверждают, что женщина умерла из-за «халатности врачей». «Она долгое время жаловалась на боли в животе и вречи сельского врачебного пункта не обращали на это внимания. Сейчас, если вы не платите врачам, они не обращают на вас внимания. Четыре дня назад, после того, как её состояние ухудшилось, она пошла в районную больницу. Но в отделении гинекологии её не приняли. После того, как она уже не смогла встать с постели, её приняли, но было уже поздно», - сказал родственник.

Доктора в Балыкчинской районной больницы отрицают эти обвинения. «Во время диагноза у женщины не было патологической проблемы, и не было никаких отклонений. Как выйдет экспертиза, всё прояснится», - сказал доктор.

Начальник Балыкчинского отдела здравоохранения района отказался от комментариев по поводу инцидента.

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, в этом году зарегистрированы 596 случаях материнской смертности и 2 706 случаев детской смертности. Согласно отчёту организации «Save The Children», пятеро из каждой тысячи рождённых детей в Узбекистане умирают вскоре после рождения.