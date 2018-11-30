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  30 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане открылась первая круглосуточная библиотека

CA-NEWS (KZ) - В Астане в круглосуточном режиме для пользователей открыты четыре зала: Science Room, Astana Room, Aliya room, Quiet Room, они рассчитаны на 400 посадочных мест, сообщает abctv.kz.

В здании библиотеки Назарбаев университета открылись новые залы и помещения, в том числе, новые залы в режиме 24/7 для пользователей. Это первая библиотека в Казахстане, предложившая подобные услуги для своих читателей.

«Общая площадь нововведенных в эксплуатацию залов и помещений превышает 10 000 км2. В инфраструктуру вошли новые компьютерные залы, мультимедийные залы, классы для групповых и индивидуальных занятий, оборудование для инклюзивного образования, конференц-зал, аудиовизуальная студия, зал визуальных коммуникаций, релакс-комната, детский зал и многое другое», - говорится в информации.


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