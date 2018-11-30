Политическая жизнь Монголии: впервые в политической истории страны спикер покинул заседание парламента

CA-NEWS (MNG) - Утром 29 ноября, впервые в политической истории Монголии, спикер парламента покинул заседание парламента (Великого Государственного Хурала - ВГХ), сообщает ARD.

Премьер-министр Монголии Ухнаайгин Хурэлсух обратился в Конституционный суд с просьбой об увольнении спикера парламента страны Миегомбын Энхболда. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба правительства.

В прошлом году была опубликованы аудиозапись, в которой гооврилось, что некоторые официальные лица Монгольской народной партии (МНП), в том числе и нынешний спикер парламента М.Энхболд, якобы использовали правительственные должности в качестве инструмента для участия в парламентских выборах в 2016 году. Речь идет о так называемом «деле о 60 миллиардах». Сообщается, что именно эту аудиозапись Хурэлсух процитировал в пресс-релизе.

Хурэлсух также заявил, что Энхболд пытается вмешиваться в дела правительства. «Поэтому я считаю, что спикеру парламента больше не будет позволено осуществлять свою полную власть», - сказал премьер-министр.