Швейцария еще не решила что делать с деньгами Гульнары Каримовой

CA-NEWS (UZ) - Власти Швейцарии не хотят хранить у себя 800 миллионов франков Гульнары Каримовой, дочери покойного узбекского президента. Возвращать их Узбекистану она тоже не спешит, отмечается в материале "Немецкой волны" (DW).

"Швейцария не заинтересована хранить у себя незаконно полученное имущество", - ответили в швейцарском МИДе на вопрос DW о том, что будет с активами на общую сумму около 800 миллионов швейцарских франков, которые принадлежали "узбекской принцессе" - старшей дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.

Сама Гульнара Каримова находится в заточении на родине, о точных обстоятельствах и условиях которого мало достоверной информации. Тем временем в Европе дело Каримовой еще далеко до завершения, потому что осталось решить ключевой вопрос - что делать с ее швейцарскими активами.

Прокуратура Швейцарии обратила внимание на "узбекскую принцессу" еще в 2012 году. Сначала уголовное дело было заведено в отношении помощницы старшей дочери ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.

Позже под следствие попала и сама Гульнара, ее бывший муж и еще две ее сотрудницы. Следствие пришло к выводу о существовании сговора, в соответствии с которым взятки от зарубежных телекоммуникационных компаний за право выхода на узбекский рынок поступали на счета в Швейцарии, связанные с Гульнарой. Деньги, недвижимость и ценные вещи Каримовой в Швейцарии были арестованы.

Прокуратура Швейцарии взыскала деньги, адвокат проиграл

В 2018 году уголовное дело пришло в движение: в мае прокуратура Швейцарии вынесла решение о наказании бывшего мужа Каримовой и одной из ее помощниц. Оба они, являющиеся гражданами Узбекистана, были осуждены на родине на длительные сроки тюремного заключения за совершение экономических преступлений. После допроса швейцарских следователей, которым разрешили навестить их в Узбекистане в конце 2016 года, осужденные согласились на ускоренную процедуру рассмотрения их дела в Швейцарии, а также дали досудебное разрешение на конфискацию их денежных средств со своих счетов в швейцарских банках - на сумму почти в 700 миллионов франков.

Женевский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа обжаловал это решение. В публичных заявлениях он отмечал, что осужденные дали признательные показания, не скрывая, что их будущее в Узбекистане зависит от того, вернутся ли конфискованные деньги на родину.

Однако кассационная коллегия Федерального уголовного суда Швейцарии летом 2018 года отклонила жалобу адвоката. Теперь, как пояснили DW в прокуратуре Швейцарии, чтобы довести уголовное дело до логического конца, остается дождаться решения судебной коллегии по остальным четверым обвиняемым.

Власти Швейцарии хотели бы закрыть вопрос активов Каримовой

И хотя формально дело еще не закрыто, Швейцария стала готовиться к возвращению денег Узбекистану. Это соответствует принципам внешней политики страны - возвращать нелегально полученные активы в страны происхождения, объяснили в МИДе. "За последние тридцать лет Швейцария вернула свыше двух миллиардов долларов", - больше, чем любое другое государство, говорится в заявлении швейцарского МИДа. "Однако в настоящее время еще преждевременно давать оценку, как распорядиться имуществом, подлежащим возврату", - считают во внешнеполитическом ведомстве Швейцарии.

Но кому конкретно могут достаться средства бывшей "узбекской принцессы"? На эти средства претендует, например, целая группа немецких малых и средних предприятий, которые в конце 2000-х годов строили для тогдашнего руководства в Ташкенте фешенебельный Дворец международных форумов. Формально заказ выполнялся по поручению зарегистрированной в Швейцарии компании Zeromax, за которой, по всей видимости, стояла все та же Каримова. В 2010 году компания обанкротилась, оставив после себя долгов на сумму не менее 5 миллиардов швейцарских франков.

Шансы кредиторов получить компенсацию из тех средств, что были конфискованы у Гульнары Каримовой и ее подельников, судя по всему, минимальны - хотя бы потому, что Каримова отрицает связь с обанкротившейся компанией, а власти Узбекистана рассматривают ее банкротство как частный случай, за который государство не может нести ответственность.

Как написала немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на одного из кредиторов, их надежды связаны с предстоящим в январе 2019 года государственным визитом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Берлин. Впрочем, ранее власти Германии на протяжении нескольких лет безуспешно поднимали вопрос о задолженности Ташкента перед предпринимателями.

Согласно собственной стратегии Швейцарии, коррупционные деньги должны "достаться населению страны происхождения, а не утечь снова по нелегальным каналам". У Швейцарии уже есть соответствующий опыт. Так, для возвращения в Казахстан коррупционных денег в размере 115 миллионов франков в 2009 году был создан специальный благотворительный фонд "Бота", целью которого было помогать малообеспеченным казахстанским семьям. Внешнее наблюдение за распределением средств осуществлял Всемирный банк.

Правда, без нарушений тогда не обошлось. И это одна из причин, по которой ряд узбекских правозащитников выступают против создания аналогичного фонда в Узбекистане. Группа живущих за рубежом узбекских диссидентов призвала Швейцарию на переговорах с властями в Ташкенте обеспечить прозрачность в вопросе возвращения незаконно полученных Каримовой денег.

От того, насколько эффективно будут израсходованы накопленные ею в Швейцарии средства, может зависеть решение других западных стран о репатриации "денег Гульнары" в Узбекистан. Швейцарское расследование послужило толчком для ряда аналогичных процедур в других странах. В Нидерландах, Швеции, а также в США уже вынесены обвинительные приговоры в отношении тех телекоммуникационных компаний, которые давали взятки Каримовой.

В рамках этих дел тоже были конфискованы различные активы. Речь идет о суммах заметно меньших, чем те, что были на счетах в швейцарских банках, но все же они тоже значительные. В Великобритании, например, в рамках уголовного расследования против Гульнары Каримовой в октябре 2018 года был наложен арест на три объекта недвижимости и другие активы, принадлежавшие Каримовой.