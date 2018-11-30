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  30 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикская вышивка «Чакан» включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

CA-NEWS (TJ) - Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внес искусство вышивания чакан в Таджикистане в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сообщает пресс-служба ЮНЕСКО.

Заседание Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО проходит в эти дни в Порт-Луи (Республика Маврикия).

Целью Репрезентативного списка нематериального культурного наследия человечества является привлечение внимания к традиционным знаниям и обычаям различных общин. Однако следует отметить, что Список не имеет целью признания за отдельными элементами нематериального наследия превосходства и исключительности.

Вышивка «чакан» представляет собой вышивание узоров, изображений цветов и символических рисунков яркими нитками на хлопковых или шелковых тканях. Вышивка «чакан» используется для украшения одежды и домашнего текстиля.

Узор представляет собой символические и мифологические изображения, связанные с окружающей средой и космосом, олицетворяя надежды и стремления людей. Изделия несут воплощение красоты и уз, связывающих людей и природу. Молодое поколение обучается вышивке у своих матерей, бабушек и старших сестер, а также в процессе «устод-шогирд» – обучения ремеслу передачей от мастера к подмастерью.

В 2016 году в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО был внесен таджикский «оши палав» (плов).

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