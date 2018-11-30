ВБ приветствует экономические реформ правительства Узбекистана на ближайшие три года

CA-NEWS (UZ) - Всемирный банк приветствует основные направления экономических реформ правительства Узбекистана на ближайшие три года, сообщается в пресс-релизе ВЮ, распространённом накануне, 29 ноября.

Правительство Узбекистана озвучило приоритетные направления в рамках следующего этапа амбициозных реформ. Представленная сегодня «Дорожная карта основных направлений структурных реформ в Узбекистане на 2019-2021 гг.» определяет основные направления реформ экономического сектора на следующие три года.

Основной целью Дорожной карты реформ является обеспечение устойчивого перехода Узбекистана к конкурентной рыночной экономике. Всемирный банк приветствует данную позитивную динамику. Банк продолжит тесное сотрудничество с правительством с целью содействия устойчивому росту национальной экономики и повышения уровня жизни граждан Узбекистана, отметили в ВБ.

Дорожная карта реформ, представленная сегодня правительством, содержит пять основных направлений: поддержание макроэкономической стабильности; ускорение перехода к конкурентной рыночной экономике; укрепление социальной защиты и предоставления государственных услуг населению; усиление роли государства в рыночной экономике; а также повышение эффективности использования окружающей среды.

Хотя за короткий отрезок времени в экономическом секторе было достигнуто многое, все еще существуют значительные сложности для обеспечения устойчивого экономического роста и создания рабочих мест. В частности, к ним относятся необходимость осуществления дальнейших реформ государственного регулирования цен, деятельности государственных предприятий и обеспечения эффективного функционирования финансового сектора, отмечает ВБ.

«Группа Всемирного банка привержена тесному сотрудничеству с правительством, которое начинает более сложный этап экономических реформ в Узбекистане. Мы продолжим оказание поддержки усилиям властей, направленным на повышение благосостояния граждан страны», - отметила Лилия Бурунчук, Региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии.

С момента начала реформ в Узбекистане Группа Всемирного банка оперативно увеличила объемы финансовой поддержки. Инвестиционный портфель Всемирного банка в стране является одним из крупнейших в регионе Европы и Центральной Азии. В настоящее время здесь реализуются 18 проектов на общую сумму $3,3 млрд.