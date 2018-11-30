Стоимость сжиженного газа в Таджикистане повысилась на 10%

CA-NEWS (TJ) - Стоимость сжиженного газа в Душанбе за последние дни повысилась почти на 10 процентов. Это наиболее востребованный в республике вид автомобильного топлива, сообщал портал Авеста.



В настоящее время один литр сжиженного газа на автозаправочных станциях столицы стоит 4,30 – 4,40 сомони ($0,45-$0,46). Чуть ранее такой объем топлива продавался за 4 сомони ($0,42).

Поставщики сжиженного газа, пока, не комментируют причину роста цен.

Ранее поставщики связывали рост цен с повышением его стоимости в Казахстане, откуда ввозится почти 80 процентов от общего объема, ввозимого в страну этого вида топлива.

Согласно данным министерства экономического развития и торговли РТ, за десять месяцев этого года, импорт сжиженного газа в Таджикистан составил 316,5 тыс. тонн на сумму $147,7 млн. по средней цене $466 за тонну.

Сжиженный газ в Таджикистане в качестве топлива используют порядка 60% автолюбителей. Поставками данного вида топлива в страну занимаются свыше 30 компаний.