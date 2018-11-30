Добытые советской станцией образцы лунного грунта продали на аукционе Sotheby's за $855 тысяч

CA-NEWS (CA) - Образцы лунного грунта, доставленные на Землю советской автоматической станцией в 1970 году, продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 855 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома.

#AuctionUpdate Returned to Earth by the unmanned Soviet Luna-16 mission in 1970 and the only known documented lunar samples in private hands, these moon rocks take off in our #NYC salesroom for $855,000! #sothebysinspace pic.twitter.com/yiakcLT1gB — Sotheby's (@Sothebys) 29 ноября 2018 г.

Три фрагмента лунного грунта заключены под стекло в металлическую коробку. Центральный образец состоит из базальта с кристаллами полевого шпата. Два другие – агглютинаты, образованные воздействием метеорита.

Образцы грунта принадлежали Нине Королёвой, вдове главного конструктора СССР Сергея Павловича Королёва. Эти образцы были подарены ей Правительством СССР в знак признания огромного вклада её мужа в космическую программу.

В 1993 году Нина Королёва продала образцы лунного грунта на аукционе Sotheby's. Эти фрагменты были и остаются единственными официально проданными частному лицу.

Sotheby's сообщает, что с 1993 года было множество попыток продать лунный материал, как в частном порядке, так и на аукционе, но большинство из предложенных образцов были либо подделкой, либо признаны украденным имуществом.