CA-NEWS (CA) - Образцы лунного грунта, доставленные на Землю советской автоматической станцией в 1970 году, продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 855 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома.

