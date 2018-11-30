В Туркменабаде растет недовольство в очередях за мукой

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане, по данным АНТ и других независимых туркменских изданий, повсеместно ощущается нехваткы продуктов питания. В отдельных регионах складывающаяся ситуация вызывает стихийные бунты.

Продовольственный кризис вовсю ощущается и в Ашхабаде, но в этот раз АНТ публикуют сообщения жителей Лебапского велаята – третьего в стране региона по объемам производства пшеницы.

На фото — магазин в районе шелкомотальной фабрики в Туркменабаде. Но похожую картину в велаятском центре можно наблюдать повсюду, практически перед всеми государственными торговыми точками. Десятки людей стоят в очередях в надежде купить муку. Многие приходят с детьми. Из-за высокого спроса продажу ограничили до пяти килограммов на человека. Люди жалуются, что мука серая, с низким содержанием клейковины, тесто из такой муки течет, лепешки не держатся в тандыре, стекают по стенкам. Но люди все равно приходят за ней, потому что хорошая мука на базаре стоит дорого.

«Хочется спросить президента, куда девались все эти сотни тысяч тонн пшеницы, о которых ему рапортовал “наш” хяким Тангрыгулы Атахаллыев?! — говорит женщина. — Почему мы каждый день вынуждены вставать в очередь за хлебом и серой мукой?!»

В ответ на эти реплики другие люди в очереди согласно кивают. Один мужчина сказал, что власти ограничивают продажу для предотвращения спекуляции, но проблема, по его мнению, не в простых горожанах.

«Большие объемы муки даже не попадают в магазины, а вывозятся на рынок со складов государственных оптово-розничных фирм и мельничных комплексов, — говорит он. — Точно так же и с растительным маслом — в магазинах лимиты, а на базаре масла навалом, но по цене в три раза выше».

По его мнению, надзорные органы могли бы на высоком уровне легко решить проблему спекуляции, но, видимо, у каждого в этом есть свой интерес, все имеют какую-то свою долю.

Жители Туркменабада считают, что перед новогодними праздниками ситуация с обеспечением населения продуктами питания первой необходимости лишь усугубится.