РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Тимур Кулибаев избран членом исполнительного комитета АНОК

CA-NEWS (KZ) - На Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Токио главу НОК Казахстана Тимура Кулибаева избрали членом исполнительного комитета АНОК на период 2018-2022 годов.

Кандидатуры рассматривались среди всех 206 НОКов мира. В состав исполнительного комитета вошли 24 ключевых спортивных функционера олимпийского движения, выдвинутых континентальными ассоциациями, сообщает olympic.kz.

Избрание состоялось 29 ноября в Токио. Стоит отметить, что Тимур Кулибаев является также вице-президентом Олимпийского совета Азии. Назначение на столь ответственный пост является признанием большого вклада в развитие олимпийского движения, высоких результатов развития спорта в своих странах и прогресса спортсменов на международной арене.

Отметим, что 28-29 ноября в столице Японии проходила Генассамблея глав национальных олимпийских комитетов, в которой приняли участие более двухсот стран, лидеров мировых спортивных организаций и президентов международных спортивных федераций. Всего на спортивный форум заявилось рекордное количество делегатов – более 1400 человек.

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) — международная организация, объединяющая в настоящее время 206 национальных олимпийских комитетов, признанных Международным олимпийским комитетом. Подразделяется на пять континентальных ассоциаций – Африки (АНОКА), Америки (ПАСО), Азии (ОСА), Европы (ЕОК) и Океании (ОНОК).

Основными целями АНОК являются: обеспечение взаимодействия всех НОКов и решение общих вопросов, сотрудничество с МОК и континентальными ассоциациями для продвижения олимпийского движения и олимпийской солидарности, эффективное распределение поддержки от олимпийской солидарности между НОКами, а также искоренение дискриминации в любых её проявлениях в олимпийском движении.

print
  • Жизнь в Центральной Азии: Узбекистан: диктатура меняет имидж. Получится ли сказка для туристов?
  • Керченский конфликт: суд в Крыму арестовал всех украинских моряков
  • Узбекская певица Юлдуз Усманова раскритиковала имидж бородатого певца Сан Жая
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×