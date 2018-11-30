Тимур Кулибаев избран членом исполнительного комитета АНОК

CA-NEWS (KZ) - На Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Токио главу НОК Казахстана Тимура Кулибаева избрали членом исполнительного комитета АНОК на период 2018-2022 годов.

Кандидатуры рассматривались среди всех 206 НОКов мира. В состав исполнительного комитета вошли 24 ключевых спортивных функционера олимпийского движения, выдвинутых континентальными ассоциациями, сообщает olympic.kz.

Избрание состоялось 29 ноября в Токио. Стоит отметить, что Тимур Кулибаев является также вице-президентом Олимпийского совета Азии. Назначение на столь ответственный пост является признанием большого вклада в развитие олимпийского движения, высоких результатов развития спорта в своих странах и прогресса спортсменов на международной арене.

Отметим, что 28-29 ноября в столице Японии проходила Генассамблея глав национальных олимпийских комитетов, в которой приняли участие более двухсот стран, лидеров мировых спортивных организаций и президентов международных спортивных федераций. Всего на спортивный форум заявилось рекордное количество делегатов – более 1400 человек.

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) — международная организация, объединяющая в настоящее время 206 национальных олимпийских комитетов, признанных Международным олимпийским комитетом. Подразделяется на пять континентальных ассоциаций – Африки (АНОКА), Америки (ПАСО), Азии (ОСА), Европы (ЕОК) и Океании (ОНОК).

Основными целями АНОК являются: обеспечение взаимодействия всех НОКов и решение общих вопросов, сотрудничество с МОК и континентальными ассоциациями для продвижения олимпийского движения и олимпийской солидарности, эффективное распределение поддержки от олимпийской солидарности между НОКами, а также искоренение дискриминации в любых её проявлениях в олимпийском движении.