Шавкат Мирзиёев осмотрел возводимую аллею, ведущую к комплексу "Ичан-кала" в Хиве

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 29 ноября осмотрел возводимую аллею, ведущую от железнодорожного вокзала Хивы к комплексу "Ичан-кала", сообщила пресс-служба главы государства.



Аллея, призванная придать Хиве новый облик, создается по поручению главы государства, данным им в ходе предыдущих поездок в область. По обеим сторонам аллеи возведены двухэтажные туристические объекты. На первых этажах расположены ремесленнические мастерские, пункты торгового и бытового обслуживания, на вторых - гостиницы и рестораны. Все это наряду с созданием удобств туристам, служит источником дохода и занятости людей.

Здесь президент ознакомился с проектами по развитию туристического потенциала Хорезмской области, планированию исторической части города Хивы.

Шавкат Мирзиёев, побеседовав с иностранными деловыми людьми, дал указания по высказанным ими инвестиционным предложениям.

"Что такое бизнес? Это извлечение выгоды. Туризм в Узбекистане - очень выгодная, перспективная сфера. Поэтому необходимо привлекать больше предпринимателей, инвесторов в эту сферу, дать им "зеленый свет", - сказал глава государства.

"Мы можем привлечь зарубежных туристов своей древней историей и ценностями. Однако история Хорезма, Хивы еще не изучена полностью, нет системы ее пропаганды. Поэтому необходимо наладить детальное изучение истории Хорезма от древнейших времен и ее разъяснение в доступной широким массам форме", - отметил Мирзиёев.