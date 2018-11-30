РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Килограмм монгольской колбасы в КНР стоит как одна корова

CA-NEWS (MNG) - Монгольская колбаса экспортируется в Китай по цене - 187 тысяч тугриков за 1 кг ($72). Примерно столько стоит в Монголии одна корова (живой вес), сообщает ARD.

Ветчина, колбасы и другие мясные продукты на внутреннем рынке Монголии продаются гораздо дешевле, чем в других странах.

В Монголии, например, 1 килограмм говядины стоит от 7 000 ($3) до 10 000 тугриков ($4). Недавно колбаса компании "Очир Дагинас" начала экспортироваться в Китай по цене – почти 187 тыс.тугриков за 1 кг ($72).

Монгольская колбаса "Талын Домог («Легенда Степи») продается в упаковках по 400 г, продается по 200 юаней каждая. Другими словами, палка колбасы весом в 400 г обойдется в 75 тысяч тугриков ($29).

«С использованием немецкой технологии мы производим высококачественный мясной продукт в Монголии. Монгольский скот является самым экологически безопасным в мире, поэтому он является самым прибыльным. Лучше всего брендировать его как один из самых прибыльных рынков», - заключил директор компании, член мясной ассоциации Германии Х.Тэмуужин.

print
  • Житель Душанбе получил 22 года тюрьмы за убийство матери
  • Глава МИД Казахстана встретился с делегациями правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции
  • Разрешён вопрос пробок на монголо-китайской границе
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×