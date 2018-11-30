Килограмм монгольской колбасы в КНР стоит как одна корова

CA-NEWS (MNG) - Монгольская колбаса экспортируется в Китай по цене - 187 тысяч тугриков за 1 кг ($72). Примерно столько стоит в Монголии одна корова (живой вес), сообщает ARD.

Ветчина, колбасы и другие мясные продукты на внутреннем рынке Монголии продаются гораздо дешевле, чем в других странах.

В Монголии, например, 1 килограмм говядины стоит от 7 000 ($3) до 10 000 тугриков ($4). Недавно колбаса компании "Очир Дагинас" начала экспортироваться в Китай по цене – почти 187 тыс.тугриков за 1 кг ($72).

Монгольская колбаса "Талын Домог («Легенда Степи») продается в упаковках по 400 г, продается по 200 юаней каждая. Другими словами, палка колбасы весом в 400 г обойдется в 75 тысяч тугриков ($29).

«С использованием немецкой технологии мы производим высококачественный мясной продукт в Монголии. Монгольский скот является самым экологически безопасным в мире, поэтому он является самым прибыльным. Лучше всего брендировать его как один из самых прибыльных рынков», - заключил директор компании, член мясной ассоциации Германии Х.Тэмуужин.