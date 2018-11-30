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  30 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Гамбурге неизвестные атаковали дом вице-канцлера Германии

CA-NEWS (CA) - Группа неизвестных в ночь на пятницу атаковала расположенный на западе города Гамбург дом вице-канцлера Германии, министра финансов Олафа Шольца, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel.

Как пишет издание, группа, состоявшая приблизительно из 14 человек, сначала подожгла шину находившегося возле дома Шольца автомобиля. Затем неизвестные закидали стену здания банками с краской, после чего скрылись с места происшествия.

В настоящее время полиция ведет расследование инцидента.

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