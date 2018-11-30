В Хорезме открыты новая железнодорожная линия и вокзал

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 29 ноября прибыл из Ургенча в Хиву на поезде.



Глава государства ознакомился с железной дорогой, проложенной к Хиве (30 километров стальных путей) и железнодорожным вокзалом. Также возведены необходимые объекты инфраструктуры, пункты охраны, путепроводы и мосты, сообщила пресс-служба главы государства.

Здание вокзала оформлено в духе древних традиций хорезмской архитектуры. Вокзал способен обслуживать одновременно 200 пассажиров.

По указанию главы государства вокзал построен недалеко от Кухна Арка - старой крепости Хивы, что способствует более широкому привлечению туристов в город, эффективному использованию туристического потенциала региона.

Президент дал указания по расширению спектра услуг для пассажиров, созданию туристам дополнительных удобств и льгот.

Состоялось официальное открытие железнодорожной линии "Ургенч-Хива" и вокзала Хивы. В дальнейшем планируется продление движения высокоскоростных поездов “Afrosiyob” до Хивы.