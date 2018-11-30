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  30 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане экс-главу «Казатомпрома» не выпустили на свободу условно-досрочно

CA-NEWS (KZ) - Экс-глава национальной атомной компании Казахстана "Казатомпром" Мухтар Джакишев, приговоренный в 2012 году к 14 годам заключения, обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Ему было отказано в удовлетворении ходатайства, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Казахстанского областного суда, осужденный Джакишев обратился в суд №2 Семея с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы, ссылаясь на то, что отбыл предусмотренную законом часть наказания, за время отбывания наказания общественный порядок не нарушал, по приговорам исков не было, по месту отбывания характеризуется положительно, имеет слабое здоровье.

Рассмотрение ходатайства прошло 28 ноября 2018 год под председательством судьи Н. Нуралинова.

На заседании, которое проводилось с помощью видеоконференцсвязи, участвовал осужденный, в зале суда присутствовали его защитник Н. Бейсекеев, прокурор А. Кездыкбай.

Изучив ходатайство, материалы личного дела осужденного, заслушав его пояснения, мнение защитника, заключение прокурора, выступавшего за отказ в удовлетворении ходатайства, суд пришел к выводу об отказе в условно-досрочном освобождении Джакишева.

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