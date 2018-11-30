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  30 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Британии продали самую дорогую бутылку виски в мире

CA-NEWS (CA) - Бутылку шотландского виски Macallan продали на аукционе в Лондоне более чем за 1,5 миллиона долларов, она стала самой дорогой бутылкой виски в мире, сообщает английский аукционный дом Christie's.

«Односолодовый Macallan 60-летней выдержки 1926 года в уникальной бутылке, расписанной (ирландским художником) Майклом Диллоном, достигла цены в 1,2 миллиона фунтов стерлингов (около $1,529 млн, установив мировой рекорд аукциона для бутылки виски»,- сообщил аукционный дом в своем Twitter.

По данным аукционного дома, виски был разлит по бутылкам в 1986 году. Из 40 бутылок, выпущенных Macallan в то время, только одна из них была расписана Диллоном. На бутылке ирландский художник изобразил исторический дом семьи Макаллан, который был построен в 1700 году. Бутылка хранится в уникальном подарочном деревянном кейсе, в нем также содержится письмо от Macallan.

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