В Британии продали самую дорогую бутылку виски в мире

CA-NEWS (CA) - Бутылку шотландского виски Macallan продали на аукционе в Лондоне более чем за 1,5 миллиона долларов, она стала самой дорогой бутылкой виски в мире, сообщает английский аукционный дом Christie's.

#AuctionUpdate The Macallan 1926 60-Year-Old Malt in a unique bottle painted by Michael Dillon achieves £1,200,000, establishing a #WorldAuctionRecord for a bottle of #whisky https://t.co/cAChwR6HKq pic.twitter.com/8Tb93yjea5