Аномальный туман в Китае скрыл из виду целый город

CA-NEWS (CA) - 26 ноября сильный туман охватил столицу китайской провинции Цзянсу - Нанкин, скрыв даже 450-метровую башню «Цзыфэн», сообщает Xinhua.

Как передает Daily Mail, фотограф снял вид на столицу китайской провинции Цзянсу, окутанную плотным туманом, с высоты почти 400 метров при помощи беспилотника.

Метеорологическое бюро Нанкина предупредило о повышенной опасности в четыре балла из четырех после того, как видимость на дорогах снизилась до 50 метров.

Финансовый центр Наньцзин-Гринлэнд (башня «Цзыфэн») — сверхвысокое здание, в котором размещён деловой центр города Нанкин (КНР). Высота здания — 450 метров (1500 футов). Занимает 12-е место в мире, 9-е в Азии и 4-е в Китае среди небоскрёбов по высоте (на август 2015 года). Строительство окончено в 2009 году.