Монголия и Чили намерены наращивать взаимодействие в горнорудной сфере

CA-NEWS (MNG) - Монголия и Чили имеют хорошие возможности для углубления сотрудничества в горнорудной и сельскохозяйственной сферах. Об этом сказал госсекретарь монгольского МИД Дамдинсурэнгийн Даваасурэн на встрече с чилийским послом с резиденцией в Пекине и по совместительству в Монголии Луисом Шмидтом Монтесом.

В настоящее время Монголия и Чили работают над заключением соглашения о взаимных безвизовых поездках для граждан двух стран, говорится в официальном сообщении о встрече, передает Xinhua.