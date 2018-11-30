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  30 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия и Чили намерены наращивать взаимодействие в горнорудной сфере

CA-NEWS (MNG) - Монголия и Чили имеют хорошие возможности для углубления сотрудничества в горнорудной и сельскохозяйственной сферах. Об этом сказал госсекретарь монгольского МИД Дамдинсурэнгийн Даваасурэн на встрече с чилийским послом с резиденцией в Пекине и по совместительству в Монголии Луисом Шмидтом Монтесом.

В настоящее время Монголия и Чили работают над заключением соглашения о взаимных безвизовых поездках для граждан двух стран, говорится в официальном сообщении о встрече, передает Xinhua.

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