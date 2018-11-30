В Ташкенте проходит фестиваль вина

CA-NEWS (UZ) - Сотни видов и сортов вин и коньяков от всемирно известных производителей и брендов представлены на фестивале вина «Искусство виноделия», проходящем в Национальном выставочном комплексе “Узэкспоцентр”, сообщило ИА "Жахон".



Виноделы из Узбекистана, Болгарии, Венгрии, Грузии, Италии, России, Франции и Японии представили здесь свои лучшие винно-водочные изделия, изготовленные в соответствии с многовековыми традициями своих стран с использованием самых современных технологий и тенденций отрасли.

Мероприятие организовано в целях популяризации сортов узбекских вин, повышения местной винной культуры, внедрения современных производственных технологий и методов подготовки специалистов для винной отрасли. В фестивале принимают участие более 80 экспертов из 8 стран, что позволит повысить известность узбекских вин за рубежом.

Фестиваль продлится три дня. Его программой предусмотрено проведение множества разнообразных мероприятий, в том числе международный дегустационный конкурс «Лоза Востока» и специализированные мастер-классы.

В выставке вин приняли участие представители иностранных компаний и ассоциаций виноделов. С большим интересом они ознакомились с ассортиментом производимых в Узбекистане вин, пообщались с местными виноделами.

– Узбекистан – одна из любимых стран итальянских туристов, где они могут не только приобщиться к древней культуре, но и попробовать местные сорта вин, – говорит президент Ассоциации сомелье «Santuccio» Л. Комуччи (Италия). – Мы собираемся наладить экспорт узбекских вин в Италию, на фестивале есть возможность наладить сотрудничество с узбекскими виноделами, поэтому я хочу поблагодарить организаторов фестиваля за предоставленную возможность участвовать в этом мероприятии.