В Индонезии более 100 заключенных сбежали из тюрьмы

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере 113 заключенных совершили побег из тюрьмы в провинции Ачех на индонезийском острове Суматра, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя министерства юстиции и прав человека.

Как сообщает газета The Jakarta Post, вечером в пятницу, 28 сентября, арестанты потребовали от руководства тюрьмы в городе Палу отпустить их в связи с подземными толчками. После отказа более 340 заключенных устроили бунт и подожгли заведение. Как сообщили в полиции, на данный момент правоохранительным органам удалось задержать четырех заключенных. Розыск остальных продолжается.