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  30 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В США продаются товары из запрещенного туркменского хлопка

CA-NEWS (TM) - Информация о продаже в Соединённых Штатах товаров, произведенных из туркменского хлопка, появилась 27 ноября в центральной государственная газете «Туркменистан», передает Азатлык.

В статье с громким названием «Торговые киты выводят туркменский текстиль на мировой рынок» сообщается, что американская компания розничной торговли «Walmart» и сайт интернет торговли «Amazon.com» предлагают покупателям товары из туркменского хлопка.

Тем временем, Таможенная служба Соединённых Штатов Америки 18 мая 2018 года ввела запрет на импорт хлопка из Туркменистана, а также всех видов товаров из данного сырья, произведённых в любой стране мира. Несмотря на запрет, «Walmart» и «Amazon» торгуют товарами из туркменского хлопка.

Радио Азатлык в данное время пытается получить разъяснения в компаниях «Walmart» и «Amazon», а также в Таможенной службе США по поводу того, на каких условиях продаются данные товары.

19 ноября проправительственное интернет издание «Ата Ватан Туркменистан» сообщило, что зарегистрированная в американском штате Вирджиния компания «Гоза» выходит на рынки США с полотенцами, тканями и другими текстильными изделиями, произведёнными на 100 процентов из туркменского хлопка.

Газета «Туркменистан» утверждает, что туркменские текстильные товары, предлагаемые миру через «Amazon» и «Walmart» открывают туркменской текстильной промышленности, а также компаниям, занимающимся их продажей, «новые возможности» для увеличения спроса. В публикации, в частности, сообщается что полотенца из туркменского хлопка пользуются огромным спросом.​

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