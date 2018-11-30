Назарбаев: Если хочешь, чтобы тебя понимали - научись понимать другого человека

CA-NEWS (KZ) - В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил Казахстана состоялось торжественное мероприятие "Отан, Елбасы, Жас Сарбаз", посвященное Дню первого Президента, с участием главы государства Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz.

В своей приветственной речи к участникам мероприятия Назарбаев напомнил о главном принципе, на котором держится уникальная модель межэтнического согласия, уважении.

"Казахстан населяют многие этносы - так случилось в истории, так получилось. Поэтому мы все являемся гражданами этой страны. Наверное, вы хорошо знаете историю Великого Рима. В Риме уважалась не нация, а гражданство. Гражданин Рима - вот и все. Ни о каких национальностях не говорили. Все, кто входил в эту империю, являлись гражданами империи. И из разных национальностей избирали консулов и императоров этого государства. Поэтому мы - казахстанцы, казахи, через земли которых прошли многие культуры от древних гуннов и саков, через тюркские империи, Чингисхановских полчищ, с Востока на Запад, с Запада на Восток", - сказал он.

По его словам, казахская земля повидала истории многих народов и культур.

"Мы испытали много культур, много историй многих народов. Впитали в себя великую толерантность и уважение. Если хочешь, чтобы тебя понимали - научись понимать другого человека. Толерантность, уважение к любому человеку, как к человеку, а не национальности, его языку и культуре, объединяет наш Казахстан, делает его сильным и уважаемым государством. Поэтому быть патриотом Родины - долг всех. У казахов нет другой родины, кроме Казахстана", - подчеркнул Назарбаев.