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  30 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Улaн-Батор присоединился к программе ЕББР

CA-NEWS (MNG) - Улан-Батор разрабатывает «зеленый план» действий при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для решения актуальных экологических и инфраструктурных проблем столицы, сообщает Montsame.

В результате Улан-Батор станет первым городом в Азии, присоединившемся к программе ЕБРР «Зеленые города».

План будет реализован на финансовых средствах правительства Республики Корея. Южная Корея будет сотрудничать в определении необходимых инвестиционных средств и осуществлении мер для решения актуальных экологических проблем.

В рамках программы ЕБРР в Улан-Баторе планируется реализовать ряд проектов и одним из них станет проект улучшения менеджмента утилизации твердых отходов.

В церемонии открытия программы приняли участие заместитель мэра по вопросам зеленого развития и загрязнения воздуха Ж.Батбаясгалан и постоянный представитель ЕБРР в Монголии Ирина Кравченко.

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