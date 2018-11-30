Улaн-Батор присоединился к программе ЕББР

CA-NEWS (MNG) - Улан-Батор разрабатывает «зеленый план» действий при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для решения актуальных экологических и инфраструктурных проблем столицы, сообщает Montsame.



В результате Улан-Батор станет первым городом в Азии, присоединившемся к программе ЕБРР «Зеленые города».

План будет реализован на финансовых средствах правительства Республики Корея. Южная Корея будет сотрудничать в определении необходимых инвестиционных средств и осуществлении мер для решения актуальных экологических проблем.

В рамках программы ЕБРР в Улан-Баторе планируется реализовать ряд проектов и одним из них станет проект улучшения менеджмента утилизации твердых отходов.

В церемонии открытия программы приняли участие заместитель мэра по вопросам зеленого развития и загрязнения воздуха Ж.Батбаясгалан и постоянный представитель ЕБРР в Монголии Ирина Кравченко.