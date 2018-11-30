У Минобороны Узбекистана появились новый флаг и эмблема

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев на днях подписал указ «Об учреждении флага и эмблемы Министерства обороны Республики Узбекистан», сообщили в пресс-службе Минобороны.

Флаг Министерства обороны Республики Узбекистан представляет собой прямоугольное полотнище, синего цвета.

Синий цвет на флаге символизирует – власть, величие, достоинство, силу и могущество.В центре флага на лицевой и оборотной сторонах изображен геральдический знак – эмблема Министерства обороны Республики Узбекистан.

Геральдический знак – эмблема Министерства обороны Республики Узбекистан представляет собой желтый круг, с синей кольцевой полосой по краю желтого цвета.

Во внутренней части эмблемы расположена восьмиконечная звезда, которая в древности означала государственность, совершенство, единство, символ воинства, она также является основным элементом национального архитектурного искусства со времен древнего Востока. В середине восьмигранника золотистым цветом изображен правитель и полководец Амир Темур, восседающий на коне.