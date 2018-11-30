«Узбекэнерго» скрывает факт поломки одного из блоков Талимарджанской ТЭС

CA-NEWS (UZ) - Акционерное общество «Узбекэнерго» скрывает факт поломки одного из блоков Талимарджанской теплоэлектростанции, сообщило издание Kun.uz.

Изданию стало известно, что один из блоков Талимарджанской ТЭС некоторое время не работал. Представители АО «Узбекэнерго» отказываются комментировать вышесказанный инцидент. Пока неизвестно, когда именно и как сильно поврежден блок.

Подобный инцидент был зафиксирован в декабре 2017 года. Тогда новые установленные оборудования вышли из строя, причиной стала поломка фильтра.

Напомним, в 2016-2017 годах АО «Узбекэнерго» реализовало инвестиционный проект «Расширение Талимарджанской ТЭС со строительством двух парогазовых установок мощностью по 450 МВт».

Проект финансировался с участием кредитов Азиатского банка развития, Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан.

Первый энергоблок ПГУ был введен в эксплуатацию в августе 2016 года. В ноябре 2016 года была введена в эксплуатацию газовая турбина второго энергоблока мощностью 314 МВт.