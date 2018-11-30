Племянница Алишера Усманова Ганя продемонстрировала на социальной фотовыставке побитое лицо

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте прошла фотовыставка под названием «Осторожно хрупкое», проходящая в поддержку прав женщин, сообщало издание repost.uz.



Среди женщин, которые приняли участие в социальном фотопроекте в качестве моделей была племянница (дочь брата) российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова - Ганя Усманова (слева на главном фото). А также такие известные актёры и певцы, как Шахзода Матчанова, Нилюфар Усманова, Хуснора Шадиева.

Фотопроект был иницирован модным домом Uzbfashion совместно с фотографом Ринатом Каримовым.

В проекте приняли участие известные женщины и девушки столицы разных сфер деятельности. "Мы попытались показать и передать что при­шлось или при­хо­дится пере­жи­вать женщинам, которые подвергаются насилию. Главной целью участников проекта является повышение осведомленности общественности о насилии над женщинами и его предотвращение. Призываем всех вас принять активное участие в распространении информации об этой проблеме", – говорится на странице проекта в Facebook.

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Этот день открывает 16-дневную кампанию, цель которой – привлечь внимание общественности к жуткой проблеме. По данным ООН, от домашнего насилия страдает каждая третья женщина. И зачастую, такое насилие имеет за собой ужасающие последствия: женщины получают травмы, в том числе психологические, остаются инвалидами или насилие проводит к смертельным исходам.