С 2019 года в Казахстане уголовные дела средней тяжести будут расследоваться в электронном формате

CA-NEWS (KZ) - С 2019 года в электронном формате начнут вести расследование дел средней тяжести, а с 2020 года по тяжким и особо тяжким преступлениям, передаёт BNews.kz со ссылкой на комитет по правовой статистике и специальным учётам ГП РК.

Реализовать полный переход уголовного судопроизводства в электронный формат планируется до 2025 года.

Для реализации этого проекта, на базе информационной системы "Единый реестр досудебных расследований" в 2017 году Генеральной прокуратурой был разработан модуль "Электронное уголовное дело", интегрированный с судебной информационной системой "Төрелік", что позволило цифровизировать все стадии уголовного судопроизводства от регистрации правонарушения до вынесения приговора суда.

"Внедрение электронного формата в сфере уголовного судопроизводства позволяет обеспечить прозрачность взаимоотношений участников уголовного судопроизводства, уменьшить риски фальсификации материалов, сократить сроки расследования и бюджетные затраты", - говорится в сообщении.

К примеру, через интернет-портал "Публичный сектор" участники уголовного процесса могут дистанционно подавать заявления, жалобы и ходатайства, ознакомиться с материалами уголовного дела.

Стоит отметить, с января 2018 года органы полиции и службы экономических расследований приступили к ведению дел в электронном формате по проступкам и преступлениям небольшой тяжести.

"Со следующего года в электронном формате планируется расследование преступлений средней тяжести, а с 2020 года по тяжким и особо тяжким", - отметили в Комитете.

Всего на настоящее время в электронном формате было расследовано 16 288 уголовных правонарушений, это 4,4% от общего количества расследуемых. Из них направлено в суд 4 895 дел.