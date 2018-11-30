Участники саммита G20 съезжаются в Буэнос-Айрэс

CA-NEWS (CA) - Участники саммита «Большой двадцатки - G20» прибывают в Буэнос-Айрес, где они намерены решать глобальные проблемы в рамках пленарных заседаний и двусторонних встреч, передает Euronews.



Но одна из таких бесед отменилась. Трамп аннулировал беседу с Путиным, но намерен вести диалог с Китаем.

"Мне кажется, мы близки к достижению результат с Китаем. С другой стороны, не очень понятно, какую мы получим выгоду, поскольку в нашу казну сейчас льются и льются миллиарды долларов налогов и пошлин. И мне кажется, что как раз Китай очень заинтересован в новом соглашении, я открыт для любых предложений по будущей сделке, но и нынешняя меня в таком виде устраивает", - заявил президент США

Об отмене встречи в Путиным Трамп сообщил в своем Твиттере, причина - новое обострение российско-украинского конфликта.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в Буэнос-Айрес вечером 30 ноября, заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ. Напомним, самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне на пути на саммит.