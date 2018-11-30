Почему посол Монголии в Швеции подала заявление об освобождении от занимаемой должности спустя 2 месяца?

CA-NEWS (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Королевстве Швеции О.Энхцэцэг, которая только в сентябре этого года была назначена послом в этой стране, подала заявление об освобождении её от занимаемой должности, сообщает Монголия Сейчас.

По словам министра внешних связей Д.Цогтбаатара: “Посол О.Энхцэцэг изъявила желание вернуться на родину в связи с семейными обстоятельствами. Она направила заявление 9 ноября”.

Внезапная подача заявления об освобождении от занимаемой должности вызывает немало подозрений в монгольском обществе. Дело в том, что в отношении О.Энхцэцэг появляется достаточное количество негативной информации. К примеру, подавая документы на оформление вида на жительство для членов своей семьи и домработницы, она привезла их в страну по туристической визе, что является нарушением законодательства страны пребывания и дипломатической этики. Поэтому шведская сторона потребовала О.Энхцэцэг покинуть страну вместе с членами семьи в срочном порядке.

Напомним, что после того, как президент Монголии Халтмагийн Баттулга принял решение об отзыве посла Монголии в Швеции М.Энхсайхана, этим летом правительство согласовало с главой государства кандидатуру О.Энхцэцэг, а впоследствии парламент (Великий Государственный Хурал - ВГХ) рассмотрел этот вопрос и назначил её чрезвычайным и полномочным послом страны. Но верительные грамоты президент вручил О.Энхцэцэг лишь в сентябре этого года. В то время, когда вопрос её назначения был внесён на обсуждение ВГХ, многие подозревали о том, что это “человек” президента Х.Баттулги, отмечается в статье.

О.Энхцэцэг родилась в 1961 году в Улан-Баторе. В 1984 году окончила Московский институт международных отношений, 1990 г. – Гуверовский институт Стэнфордского университета. В период с 1984 по 1988 гг. работала заместителем атташе во Втором отделе МИД страны, в 1988 — 1992 гг. – атташе в Управлении по вопросам международных организаций МИД, в 1992 — 1997 гг. – вторым, первым секретарём Представительства в Нью-Йорке, в 1997 – 2000 гг. – старшим специалистом в Управлении по вопросам международных организаций, в 2001 — 2007 гг. – директором Управления по вопросам многостороннего сотрудничества МИД, 2007 — 2012 гг. – Постоянным представителем Монголии в ООН, в 2012 году – директором Управления по международным организациям, директором Исследовательского центра по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, 2013 — 2014 гг. – советником Управления по вопросам международных организаций, 2014 — 2015 гг. – советником Управления по вопросам многостороннего сотрудничества МИД, 2015 — 2017 гг. – Послом специального назначения, с марта 2017 г. – директором Управления по вопросам многостороннего сотрудничества. О.Энхцэцэг состоит на дипломатической службе 31 год.