Глава минфина Монголии встретился с представителем USAID

CA-NEWS (MNG) - Министр финансов Ч. Хурэлбаатар принял 27 ноября координатора по странам Азии иТихого океана Агентства США по международному развитию (USAID) Шона Каллахана и временно поверенного в делах США в Монголии Мануэла П.Микаллера, сообщает Montsame.



В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам координации экономической политики, улучшения правовой среды, увеличения объема торговли и инвестиций и укрепления потенциала людских ресурсов.