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  30 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава минфина Монголии встретился с представителем USAID

CA-NEWS (MNG) - Министр финансов Ч. Хурэлбаатар принял 27 ноября координатора по странам Азии иТихого океана Агентства США по международному развитию (USAID) Шона Каллахана и временно поверенного в делах США в Монголии Мануэла П.Микаллера, сообщает Montsame.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам координации экономической политики, улучшения правовой среды, увеличения объема торговли и инвестиций и укрепления потенциала людских ресурсов.

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