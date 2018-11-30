Восковая фигура Нурсултана Назарбаева появилась в музее Астаны

CA-NEWS (KZ) - Восковая фигура Президента страны Нурсултана Назарбаева появилась в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил Республики Казахстан, передаёт BNews.kz.

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Фигуры Президента и Сагадата Нурмагамбетова представляют момент подписания указа о назначении генерал-полковника Нурмагамбетова первым министром обороны Казахстана в мае 1992 года.

Автором работы является художник-гиперреалист Айдос Есмагамбетов.

Напомним, 30 ноября глава государства принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню Первого Президента ( отмечается 1 декабря) в национальном военно-патриотическом центре ВС РК. Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами РК Нурсултан Назарбаев встретился с воспитанниками Республиканского общественного объединения "Детско-юношеское военно-патриотическое движение "Жас сарбаз" и военно-патриотических клубов.