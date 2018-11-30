РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Москве в аэропорту Домодедово узбекистанца ограбил таксист из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Мигрант из Ташкента стал жертвой таксистов-грабителей в аэропорту Домодедово в Москве. По словам собеседника, он заплатил 7 000 рублей (105 долларов США) после угроз грабителей. Один из них двух "лже-таксистов" был также гражданином Узбекистана, передает centralasian.org.

25-летний Давронбек из Узбекистана рассказал, что стал жертвой двух грабителей. «Сегодня я прилетел из Ташкента в аэропорт Домодедово.Там были таксисты, которые хотели отвезти за 1000-800 рублей. Мужчина лет 35-37 лет подошёл ко мне и сказал: «Нам срочно нужно ехать, поэтому мы довезём одного человека за 100 рублей до метро». Я сел в машину. Когда мы доехали до Московской кольцевой, он повернул машину. Я сказал ему, что нам нужно ехать вперёд, но он ответил, что ему нужно заправиться. Как только мы заехали на заправку, его "спящий, пьяный друг" вдруг проснулся и попросил у меня денег. Я дал 100 рублей, но он сказал: «Ты должен заплатить 6750 рублей!»

Давронбек понял, что его обманули и попытался спорить с ними, но в этот момент сзади подъехали ещё две машины такси.

«В этот момент к нам приблизилась машина с надписью «ДПС». Я закричал и стал бить в окно машины, но они сделали вид, что ничего не заметили и отвернулись. В это время узбек забрал мою сумку и мои документы. Только после того, как мои друзья перевели им деньги на карточку, они вернули мои документы и сумку и уехали», - рассказал Давронбек.

Молодой мигрант, работающий в Москве в течение шести лет, посоветовал другим узбекистанцам быть осторожными, чтобы не попасть в сети таких водителей такси, которые предлагают низкие цены, особенно в аэропорту Домодедово.

Домодедовская транспортная полиция рекомендует в подобных случаях срочно обращаться в полицию.

print
  • Российский «Газпром» намерен возобновить закупку туркменского газа
  • Более 2 тыс. семей будут переселены с «Байконура» в Россию к 2021 году
  • В Алматы задержаны студенты, рекламировавшие наркотики
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×