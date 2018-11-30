В Москве в аэропорту Домодедово узбекистанца ограбил таксист из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Мигрант из Ташкента стал жертвой таксистов-грабителей в аэропорту Домодедово в Москве. По словам собеседника, он заплатил 7 000 рублей (105 долларов США) после угроз грабителей. Один из них двух "лже-таксистов" был также гражданином Узбекистана, передает centralasian.org.



25-летний Давронбек из Узбекистана рассказал, что стал жертвой двух грабителей. «Сегодня я прилетел из Ташкента в аэропорт Домодедово.Там были таксисты, которые хотели отвезти за 1000-800 рублей. Мужчина лет 35-37 лет подошёл ко мне и сказал: «Нам срочно нужно ехать, поэтому мы довезём одного человека за 100 рублей до метро». Я сел в машину. Когда мы доехали до Московской кольцевой, он повернул машину. Я сказал ему, что нам нужно ехать вперёд, но он ответил, что ему нужно заправиться. Как только мы заехали на заправку, его "спящий, пьяный друг" вдруг проснулся и попросил у меня денег. Я дал 100 рублей, но он сказал: «Ты должен заплатить 6750 рублей!»

Давронбек понял, что его обманули и попытался спорить с ними, но в этот момент сзади подъехали ещё две машины такси.

«В этот момент к нам приблизилась машина с надписью «ДПС». Я закричал и стал бить в окно машины, но они сделали вид, что ничего не заметили и отвернулись. В это время узбек забрал мою сумку и мои документы. Только после того, как мои друзья перевели им деньги на карточку, они вернули мои документы и сумку и уехали», - рассказал Давронбек.

Молодой мигрант, работающий в Москве в течение шести лет, посоветовал другим узбекистанцам быть осторожными, чтобы не попасть в сети таких водителей такси, которые предлагают низкие цены, особенно в аэропорту Домодедово.

Домодедовская транспортная полиция рекомендует в подобных случаях срочно обращаться в полицию.