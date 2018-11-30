Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет

CA-NEWS (CA) - Украина ограничивает въезд на территорию страны для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом объявил украинский президент Петр Порошенко. Накануне стало известно, что пограничная служба решила закрыть въезд в Крым для всех иностранных граждан, сообщает Би-Би-Си.



"На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь, для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола", - сказал глава пограничной службы Украины Петр Цигикал на совещании у президента страны Петра Порошенко (цитата по ТАСС).

Порошенко написал о запрете в своем "Твиттере": "Украина ввела ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60, чтобы РФ не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

"И я бы ужесточил требования по регистрации в областях, в которых введено военное положение, для граждан Российской Федерации. Предложения прошу внести мне в течение 24 часов", - заявил также Порошенко на заседании погранслужбы (цитата по УНИАН).

Исключением для допуска в страну будут гуманитарные цели - в качестве примера Цигикал назвал похороны.

Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році. pic.twitter.com/upJyp1JLrO — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.

Глава погранслужбы сказал, что во исполнение указа Порошенко о военном положении введен первый уровень боевой готовности, а граница охраняется в усиленном режиме.

Ранее на этой неделе Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине. Поводом для этого стал инцидент в Черном море, который произошел 25 ноября. Российские пограничники обстреляли и задержали 24 украинских военнослужащих, которые на двух катерах и буксире пытались пройти через Керченский пролив.

Военное положение было введено на один месяц.

Накануне пограничная служба Украины решила закрыть въезд в Крым для всех иностранных граждан. В пресс-службе ведомства BBC News Украина сообщили, что с четверга административную границу с Крымом могут пересекать только граждане Украины.

Те иностранцы, которые на момент введения ограничений оказались в Крыму, могут беспрепятственно покинуть полуостров.

Ограничения вводятся на время действия военного положения. "Особое внимание при контроле уделено группе риска", - добавили пограничники. В первую очередь, по их словам, речь идет о гражданах России.

Инцидент в Керченском проливе

Вечером 25 ноября два украинских катера и сопровождавший их буксир были обстреляны и задержаны пограничниками ФСБ у Керченского пролива. Все моряки была арестованы российским судом.

Украина обвинила Россию в вооруженной агрессии.

Президент России Владимир Путин назвал захват украинских кораблей "небольшим инцидентом" и провокацией накануне президентских выборов на Украине.

"Это провокация, которая организована действующей властью. Думаю, что и президентом действующим - в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года", - заявил Путин.

Западные страны поддержали Украину и потребовали немедленного освобождения моряков и кораблей. Они также требуют обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив в Азовское море.

Президент США Дональд Трамп в связи с керченским инцидентом отменил двустороннюю встречу с Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

"Учитывая тот факт, что [украинские] корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что для всех сторон будет лучше отменить мою запланированную встречу с президентом Владимиром Путиным в Аргентине", - написал накануне Трамп в своем "Твиттере".