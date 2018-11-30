Как в Белом доме готовятся к Рождеству
- Азия и мир, общество
- 15:17, 30 ноября 2018
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CA-NEWS (CA) - Первая леди США Меланья Трамп опубликовала в своем официальном аккаунте в Twitter видеоролик, посвященный подготовке Белого дома к Рождеству.
The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15— Melania Trump (@FLOTUS) 26 ноября 2018 г.
В клипе супруга президента гуляет по зданию, рассматривая, как выполнены ее поручения по декору помещений. Как следует из видео, в резиденции Дональда Трампа уже все готово к празднику: всюду украшенные ели, еловые венки, гирлянды.
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