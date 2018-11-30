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  30 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эр-Рияд и Дели обсудили инвестиции в экономику Индии

CA-NEWS (CA) - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в Аргентине встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает агентство Anadolu.

В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения, сотрудничество двух стран в сферах безопасности, экономики, сельского хозяйства и энергетики.

Стороны также обсудили вопрос удовлетворения спроса Индии на нефтепродукты и возможности инвестирования саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в индийскую экономику.

Ранее международное сообщество раскритиковало первое региональное турне принца Салмана после убийства Джамаля Хашогги.

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