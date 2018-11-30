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  30 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиеев: Людей, живущих в исторической части Хивы, надо переселить в другое место

CA-NEWS (UZ) - Людей, живущих рядом с крепостью Ичан-Кала в Хиве переселят в другое место, а дома, расположенные внутри исторического памятника превратят в туристические объекты.

Как сообщили в пресс-службе президента, президент Шавкат Мирзиёев, прибывший 29 ноября в Хорезмскую область, дал соответствующий приказ.

В официальном сообщении говорится, что для жителей исторической части Хивы построят современные дома и они будут поэтапно переселены в них.

"Здесь президент ознакомился с проектами по развитию туристического потенциала Хорезмской области, планированию исторической части города Хивы. Представлены планы по строительству в стране гостиниц международных брендов, расширению торговли и сервиса", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев, побеседовав с иностранными деловыми людьми, дал указания по высказанным ими инвестиционным предложениям. президент беседовал с иностранными бизнесменами и дал инструкции по их инвестиционным предложениям.

"Что такое бизнес? Это извлечение выгоды. Туризм в Узбекистане - очень выгодная, перспективная сфера. Поэтому необходимо привлекать больше предпринимателей, инвесторов в эту сферу, дать им «зеленый свет", - сказал президент.

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