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  30 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Министр труда Узбекистана признал наличие коррупции в Агентстве внешней миграции
Предыстория: В Узбекистане главу Агентства внешней трудовой миграции подозревают в получении взяток в размере $20 млнПродолжение: Генпрокуратура Узбекистана подтвердила арест чиновников, подозреваемых в получении взяток в $20 млн, за отправку мигрантов в Южную Корею

CA-NEWS (UZ) - Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев признал, что монополия в сфере отправки узбекистанцев на работу за рубеж привела к коррупции. Как сообщили местные СМИ, об этом министр заявил на пресс-конференции в Ташкенте.

«Ежегодно в России уезжают работать 1,5 миллионов граждан Узбекистана. Из них 99 процентов нелегально. Потому что до сих пор правительство не разрешило сделать этот процесс организованным. Этим занималось только одно Агентство ( Агентство по вопросам внешней трудовой миграции - прим.ред.). Это явная монополия. Там, где есть монополия, была и коррупция», - отметил Ш.Кудбиев.

Как отмечается, планируется привлечь частные агентства занятости к трудоустройству граждан Узбекистана за рубежом. Министерство труда Узбекистана на протяжении многих лет занижало реальное количество граждан, работающих в России. Только действующий министр труда признался, что за один год 1,5 миллиона узбекистанцев уехали работать в Россию.

В тоже время министр не уточнил общее количество узбекских трудовых мигрантов в России.

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