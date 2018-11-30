Министр труда Узбекистана признал наличие коррупции в Агентстве внешней миграции

CA-NEWS (UZ) - Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев признал, что монополия в сфере отправки узбекистанцев на работу за рубеж привела к коррупции. Как сообщили местные СМИ, об этом министр заявил на пресс-конференции в Ташкенте.

«Ежегодно в России уезжают работать 1,5 миллионов граждан Узбекистана. Из них 99 процентов нелегально. Потому что до сих пор правительство не разрешило сделать этот процесс организованным. Этим занималось только одно Агентство ( Агентство по вопросам внешней трудовой миграции - прим.ред.). Это явная монополия. Там, где есть монополия, была и коррупция», - отметил Ш.Кудбиев.

Как отмечается, планируется привлечь частные агентства занятости к трудоустройству граждан Узбекистана за рубежом. Министерство труда Узбекистана на протяжении многих лет занижало реальное количество граждан, работающих в России. Только действующий министр труда признался, что за один год 1,5 миллиона узбекистанцев уехали работать в Россию.

В тоже время министр не уточнил общее количество узбекских трудовых мигрантов в России.